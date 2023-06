Anhembi Tênis Clube abre sindicância para apurar suposto caso de racismo

O Anhembi Tênis Clube, no Alto de Pinheiros, abriu uma sindicância interna para apurar um caso de racismo que teria acontecido dentro do clube em meados de maio.

Segundo a professora Adriana Sobral, sua filha Maria Eduarda, 18 anos, que é negra,teria sido perguntada duas vezes por um sócio se trabalhava como jovem aprendiz do restaurante enquanto esperava os pais nas dependências do clube.

”Todas as pessoas que trabalham no clube são uniformizadas. Minha filha ficou confusa com a pergunta e disse que era sócia. O senhor repetiu a questão”, diz Adriana, que foi informada pela filha sobre o incidente quando chegou ao local.

”Eu fui falar com o sócio, que é um senhor mais velho. Expliquei e falei que aquilo era inadequado. Ele pediu desculpas e ainda disse, para consertar, que pensou que minha filha fosse adotada, mas percebeu a confusão ao ver meu marido, que é negro. Quis melhorar e piorou”, contou Adriana à coluna.

Fachada do Anhembi Tênis Clube, no Alto de Pinheiros Foto: WERTHER SANTANA

Depois do incidente, Adriana elaborou uma carta, em conjunto com a sua irmã, pedindo que o clube tomasse providências, além da abertura de uma sindicância. No documento, ela pediu que o sócio fosse suspenso, e que, independentemente das conclusões da sindicância, o clube publicasse uma nota de repúdio ao racismo e que instalasse, em suas dependências, cartazes com os dizeres ‘Racismo é Crime. Denuncie: disque 190″.

Adriana também relata que, em um encontro com representantes do clube, uma fita com imagens de segurança de um dia diferente do relatado por ela como data do incidente foram mostrados. Nessas imagens, não há interação do sócio e de sua filha na lanchonete. “Eu contei que o incidente ocorreu no dia 19 de maio e acabaram me mostrando imagens do dia 31. Eu sei que o dia não era o certo porque vi meu time de vôlei reunido nelas, e sabia que esse encontro havia sido no dia 31. Eu me lembro porque fui convidada e não pude ir. Aí me enviaram as fotos no grupo de Whatsapp. Me parece que querem proteger o sócio que abordou minha filha”.

O presidente do Anhembi Tênis Clube, Luiz Nascimento, e seu diretor jurídico, Rafael Torres, informaram ao Estadão que as imagens mostradas na reunião com Adriana são do dia 19. “As imagens podem ser auditadas. Se alguma autoridade policial pedir, poderá checar as imagens, que são totalmente rastreáveis. Consta no nosso sistema que o dia está correto”.

O sócio que teria abordado Maria Eduarda nega que tenha falado com ela, mas confirmou ao ser ouvido na sindicância que foi abordado por Adriana e que teria “tomado um esculacho”. O clube informa que o sócio acusado não tem nenhum incidente do tipo registrado previamente. Eles também ouviram duas outras testemunhas apontadas pelo sócio - que, segundo eles, foram inconclusivas -, a própria Maria Eduarda, Adriana e sua irmã.

”Eu pessoalmente, por ser negro, tenho total interesse em resolver essa questão. E mesmo que não fosse, o faria. Nossa clube repudia totalmente qualquer discriminação por raça e credo. Nós vamos apurar com rigor e punir se provado. Para nós não importa se o sócio é antigo ou novo”, diz o presidente da instituição.

O clube espera terminar a sindicância até o início da semana que vem. Diversos sócios se manifestaram sobre a questão pedindo providências à direção por meio de cartas. “Nós publicamos uma nota informando que a sindicância foi instaurada. Temos que preservar o contraditório para não sermos injustos com nenhum dos dois lados”, diz o diretor jurídico.

”A Maria Eduarda tem 18 anos. Está constrangida e não quis mais voltar ao clube. Agora estamos em busca da verdade”, diz Adriana.