Anitta participa de campanha contra golpes bancários no carnaval

Se tem uma coisa capaz de estragar a alegria do carnaval é sofrer um golpe bancário em pleno bloco de rua. Dentro deste contexto de folia segura, a cantora Anitta irá participar de uma campanha do Nubank para a conscientização sobre proteção aos dados bancários durante o folia, sob o mote “Seu carnaval com mais Alalaô e menos oh no”.

Anitta em campanha contra golpes bancários.

Além de representar a marca, a cantora dará dicas para o público ter mais segurança em relação ao aplicativo de celular. Entre os recursos de segurança de Nubank, estão o Modo Rua que define limites de transações bancárias fora de casa, Celular Seguro, um seguro para celular, e o SOS Nu, plataforma com todas as informações para se precaver contra roubos e golpes.

Conheça alguns golpes clássicos durante blocos de rua:

Troca do cartão

Nesse tipo de golpe, o vendedor (que pode se passar por um comerciante ambulante), pede o cartão do comprador para inserir na maquininha. Em um momento de distração do folião, o golpista devolve outro cartão com aparência idêntica, que provavelmente foi furtado de outra pessoa.

Senha e valores

O golpista pede para o cliente digitar a senha do cartão e observa quais números estão sendo digitados. “Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Volpini ressalta que o cliente não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. “Peça o recibo impresso da transação ou verifique se o valor está correto nas mensagens SMS que recebe no app do banco. No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro”, acrescenta.

Furtos

Furtos, roubos ou perdas de celular também são muito comuns nos blocos de Carnaval. Ainda que os aplicativos de bancos tenham diversos mecanismos de segurança, a Febraban alerta para não armazenar senhas em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou em outros locais do celular.