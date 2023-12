Anjos de rapel descem o prédio da Prefeitura durante o Natal Iluminado da Associação Comercial de SP

Um dos mais tradicionais eventos natalinos da cidade, o Natal Iluminado da Associação Comercial de São Paulo acaba de definir as primeiras atrações do evento. Duas vezes ao dia um balé vertical vai descer de rapel o prédio da Prefeitura - com bailarinos caracterizados de anjos, José, Maria e outros personagens natalinos.

Ao som de uma trilha original, um presépio vivo será formado ao final do espetáculo. Seguindo-se ao presépio vivo, começará o reisado, que é a procissão dos três reis magos que irão caracterizados percorrer as ruas do Centro Histórico.

Bailarinos descem prédio da Prefeitura de rapel Foto: Cesar Sartori

Ainda no Centro, será montada a árvore de Natal de 20 metros de altura com iluminação LED interativa, em frente ao Edifício Matarazzo, e a instalação “Bolhas”, na Praça do Patriarca. Tanto a árvore quanto as Bolhas e os shows de luzes são idealizados pelo diretor de arte e cenógrafo José Carratu.

A inauguração do Natal Iluminado 2023 acontece no próximo dia 14 de dezembro.