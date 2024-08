‘Antes de conhecer o Conor, já tinha fotos da Jackie e da Carolyn vestidas de noiva’, diz Giulia

Muito antes de conhecer Conor Kennedy, Giulia já guardava fotos dos vestidos de noiva de Jacqueline Kennedy Onassis e Carolyn Bessette-Kennedy, esposas de John F. Kennedy e John F. Kennedy Jr, respectivamente. Agora, é ela quem usará um vestido de noiva para se casar com um integrante da notória família americana. A cantora e atriz acaba de noivar com Conor, que é advogado e sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. Os dois pretendem oficializar a união em agosto de 2025, em uma das propriedades da família Kennedy.

Giulia Be.Ícone da Geração Z, cantora potencializou o alcance das suas músicas. Foto: Rodolpho Pupo

PUBLICIDADE Leia abaixo a entrevista com Giulia Be. Vocês já tinham falado sobre casamento? Desconfiou de algo antes dele fazer o pedido? Há anos conversávamos sobre isso, mas ainda assim te afirmo que ele me pegou de surpresa. Estamos começando nossa vida juntos, acabamos de nos mudar para a nossa casa em LA, onde foi o pedido, mas eu não desconfiei! Foi tudo surpresa mesmo, quando cheguei em casa até estava assustada e apreensiva por estar toda apagada. Ele soube esconder tudo super bem, assim foi ainda mais emocionante. Foi muito íntimo e isso reflete a personalidade dele. Essa autenticidade é o que torna especial. Já sabe quando e onde será a cerimônia? Prefere que seja no Brasil ou nos Estados Unidos?

Vai ser ano que vem aqui nos Estados Unidos, a família dele é maior que a minha então decidimos fazer a cerimônia aqui. Mas vamos ter eventos de noivado no Brasil também! Juntar nossos dois mundos. Vai ter muita celebração, queremos aproveitar cada segundo.

Já falaram sobre onde vão morar? Acha que Conor toparia passar temporadas no Brasil?

Ele ama o Brasil, mas por enquanto, a gente vai ficar atravessando essa ponte aérea gigante mesmo, ficar na ida e vinda do Brasil para os Estados Unidos. Por ele ser advogado, é mais difícil para ele mudar de país, teria um processo muito grande para validar seu diploma, mas é possível. Eu consigo trabalhar aqui, já estou com a Roc Nation, o que acaba facilitando. Conversamos muito sobre um dia nos mudarmos pro Brasil, ele ama a nossa cultura e tem vontade de participar em processos para a preservação do meio ambiente, pois entende a nossa importância num cenário global quando se trata de proteção e conservação da natureza.

Giulia Be e Conor Kennedy estão noivos Foto: @giulia Via Instagram

Muitas pessoas elogiam seu senso de estilo. Já pensou em como será seu vestido?

Eu sempre admirei as noivas clássicas. Muito antes de conhecer o Conor, já tinha fotos da Jackie e da Carolyn vestidas de noiva no meu Pinterest! Já tenho uma ideia do designer que quero convocar pra missão, mas prefiro deixar em segredo até que aconteça! Também tenho vontade de prestigiar a moda brasileira durante as comemorações, fazer um dos vestidos com algum dos mil estilistas talentosos do nosso país. O Brasil tem um bom gosto ímpar quando se trata de praia chic, e acredito que meus looks serão inspirados nessa mistura cultural e na elegância simples.

Casar era um sonho seu?

Acho que mais do que casar, meu sonho era encontrar a pessoa certa. Cresci numa casa onde todo dia eu pude ver de perto o quão apaixonado o meu pai é pela minha mãe, eles têm um amor e parceria que admiro muito, e meu sonho era encontrar alguém que me amasse da mesma maneira, com a mesma intensidade. Me sinto sortuda pois vejo traços deste amor infinito toda vez que olho nos olhos do meu futuro marido.