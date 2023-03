Aos 55 anos, Terraço Itália busca elegância e modernidade com nova carta de coquetéis; veja o vídeo

Aos 55 anos de vida, o Terraço Itália, um dos lugares mais icônicos de São Paulo, decidiu que era chegada a hora de se modernizar e olhar para o futuro. O primeiro passo é a uma “atualização” de sua carta de coquetéis.

Saem de cena os drinques excessivamente doces do passado. Agora, o menu assinado pelo mixologista e bartender Alê D’Agostino aposta na elegância e equilibrio de sabores. “Eu chamaria de atualização do que existe no Terraço. A ideia é modernizar o que é servido aqui, mas sem perder a essência do que é o Terraço Itália”, falou D’Agostino.

Alê D'Agostino é o responsável pela nova carta de coquetéis do Terraço Itália Foto: Gustavo Steffens

E, claro, a essência de um dos lugares com uma das vistas mais deslumbrantes da cidade é o seu “sotaque” italiano. Um bom exemplo desta alma italiana é o IL Martino, uma versão de martini com gim, vermute branco e destilado de uvas. Ou ainda o Espresso Tiramissu - um Espresso Martini na versão confeiteiro. Versões de clássicos como Negroni, Americano e Garibaldi também estão na carta

Além da criação do menu, D’Agostino está envolvido com todo o desenvolvimento da operação do bar - o que deve ser melhor sentido nos próximos meses.

Terraço Itália

Avenida Ipiranga, n°344 - 41° - Centro