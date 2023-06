Carlinhos Brown ganha biografia com relatos sobre fome e experiência de dormir na rua

Carlinhos Brown terá sua história contada nas páginas de uma biografia. Meia-lua Inteira, livro escrito por Julius Wiedemann, já está em pré-venda e tem previsão de lançamento para o fim de julho, pela editora Record.

Na obra, Brown lembra com afeto das dificuldades do início da vida. As histórias passam pelos relatos dos empregos distantes da música, a fome e as experiências de dormir na rua.

O livro ainda trata da relação do cantor com a espiritualidade e o caminho profissional que levou o artista dos bares de Salvador até a cadeira de técnico do The Voice Brasil.

“Eu quero com esse livro contar um pouco também da história do Brasil através de um dos seus filhos, não é só a minha história”, acredita o artista.

O cantor baiano agita a plateia do Festival Nós About Us em São Paulo Foto: Sergio Neves/AE

Durante os cerca de dois anos e meio de trabalho, foi preciso que o autor, carioca, fizesse uma imersão em Salvador para não só conhecer de perto a rotina de Brown mas para também entrevistar pessoas importantes para vida do artista. Entre as conversas, além de familiares, nomesda música brasileira como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil e Nelson Motta foram ouvidos.

“O que eu espero é que o leitor descubra, como eu descobri, esse cara que é quase um resumo dessa mistura que o brasileiro é. Um cara agregador e de muitas camadas”, diz Wiedemann.