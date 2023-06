Aos 80 anos, Drauzio Varella lança livro de memórias no Itaú Cultural

Nesta terça-feira, às 19h, o Itaú Cultural recebe o lançamento de O exercício da incerteza, livro de memórias de Drauzio Varella, oncologista que se tornou um dos mais conhecidos médicos do País.

A publicação começou a ser vendida no ano passado, ainda sob impactos da pandemia de covid, mas tem agora sua primeira apresentação pública com a presença do autor, que completou 80 anos em 3 de maio.

Lançamento acontece no Itaú Cultural Foto: IARA MORSELLI/ ESTADAO CONTEUDO

Neste encontro, mediado pela historiadora Lilia Schwarcz, Varella compartilha lembranças de uma vida que já conta com mais de 50 anos dedicados à atuação profissional. A programação é gratuita. Para participar é necessário reservar os ingressos pela plataforma INTI (acesso pelo site www.itaucultural.org.br).