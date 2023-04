Apaixonado por vinhos, Juan Alba irá planejar jantar harmonizado no restaurante Loup

Juan Alba tem dividido seu tempo com outra paixão além da atuação: os vinhos. Alba, que acaba de protagonizar o musical Sidney Magal: Muito Mais que Um Amante Latino, aceitou um convite para coordenar, junto da sommelier Mazé Alexandrino Loiola, um jantar harmonizado no restaurante Loup, no dia 26.

O ator Juan Alba Foto: Renato Suzuki









Ele também mantém o canal no YouTube VinoDrops e costuma fazer pesquisas e viagens que abordam o tema

“A Arte de atuar e a arte do vinho sempre caminharam juntas. Há algo na combinação desses dois elementos capaz de transformar uma simples noite em uma experiência inesquecível”, diz Alba.