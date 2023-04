‘Apenas uma pequena parcela do brasileiro é realmente feliz’, diz Mary Elbe Queiroz

Vamos concordar que, como dizia Vinicius de Moraes, “é melhor ser alegre que ser triste”. Até aí, sem novidades. Agora, o que a entrevistada desta semana afirma é que é possível estimular a criação de novas conexões neurais capazes de fazer qualquer cidadão alguém genuinamente e, atenção, permanentemente, feliz. Será? “Essa foi minha grande descoberta. Felicidade não é sorte, não é destino. Ela tem, sim, um componente genético de nível de felicidade, mas pode ser treinada e estimulada”, disse Mary Elbe Queiroz, advogada pós-graduada em Neurociência e Comportamento e idealizadora da Jornada da Felicidade.

Mary Elbe Queiroz, criadora da Jornada da Felicidade Foto: Susi Godoi

Nossa conversa aconteceu pouco depois da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgar o Relatório Mundial de Felicidade – levantamento que apontou a Finlândia em primeiro lugar no ranking dos países mais felizes do mundo; enquanto o Brasil ficou em uma modesta 49º posição. Por isso, Mary respondeu perguntas como: “o brasileiro é feliz?” e “o dinheiro traz felicidade”. Mas antes de respondê-las diretamente, ela decidiu perguntar: Você é feliz?

Hum... Às vezes. De verdade, não sei, hahahah. Acho normal que as pessoas não respondam com tanta convicção quando a senhora faz essa pergunta, não é?

– Essa titubeada significa que a pessoa ainda não encontrou um estado de felicidade permanente. Vou fazer uma mentoria para você – brincou Mary. Leia a entrevista a seguir:

Me explica: existe essa felicidade plena, permanente, ou só momentos felizes?

A felicidade é um estado de espírito permanente. O que acontece é que a pessoa feliz também passa por momentos tristes. Existem problemas, adversidades, perdas, separações... Mas se você é feliz, a capacidade de superação é rápida.

Mas você é sempre feliz?

Felicidade é um estado de espírito permanente, uma forma de ver a vida diferente. Você tem momentos de alegria e prazer porque esses são sentimentos passageiros. Mas felicidade é permanente.

É possível ensinar alguém a ser feliz?

Essa foi minha grande descoberta. Felicidade não é sorte, não é destino. Ela tem, sim, um componente genético de nível de felicidade. Algumas pessoas já nascem felizes. Tem gente que você pergunta se está tudo bem e ela sempre vai responder: ‘tudo ótimo’. Outra pessoas, quando você faz a mesma pergunta, já fazem aquela cara de que está tudo mais ou menos. Você sabe, para alguns, até as coisas boas passam por um filtro negativo.

Mas quais elementos separam essas pessoas?

Os estudos do cérebro apontam que se você usa mais o lado esquerdo a tendência é ter uma atitude com mais positividade. Já quem trabalha mais com o lado direito, pode enxergar aspectos mais negativos.

Ok, mas como treinar alguém a ser feliz?

Quem não nasceu com o nível de felicidade alta pode mudar. A ciência mostra que nós fazemos conexões neurais com qualquer idade. Então, quando eu entendi isso, eu desenvolvi o treinamento da felicidade. São atitudes que parecem pueris e bobas, mas que quando repetidas, mudam sua vida.

Me dá um exemplo?

O mais elementar é o sorrir. O que você faz primeiro quando acorda? Provavelmente é olhar o celular. Essa não é uma atitude que vai te levar à felicidade. O cérebro é cego. Ele enxerga aquilo que você pensa. Se você entra em negatividade, tudo o que você vai encontrar pela frente ao longo do dia será ruim. Você precisa despertar os hormônios de felicidade dentro de você.

Dinheiro traz felicidade?

Não são as pessoas que têm dinheiro que são felizes. São as pessoas felizes que têm dinheiro. Eu digo que é a felicidade que traz o dinheiro. Não são pessoas de sucesso que são felizes. São pessoas felizes que fazem sucesso.

Mas e as circunstâncias da vida? A pobreza, doenças...

O nível de felicidade que uma pessoa tem está ligado aos seus componentes genéticos. Apenas cerca de 10% desta felicidade está ligada às nossas circunstâncias. Quem não nasceu com o genética da felicidade precisa treinar atitudes que criem novas conexões neurais.

O brasileiro é feliz?

Apenas uma pequena parcela do brasileiro é feliz. Não é o carnaval, o samba e o futebol, que são alegrias passageiras, que fazem alguém ser feliz de verdade. Não é para a pessoa ser Poliana e achar tudo lindo.

Um último conselho pra quem quer ser feliz...

É preciso mudar a forma de ver o passado. Não podemos nos prender ao passado, trazê-lo para o presente ou arrastá-lo para o futuro.