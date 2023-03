Após dez anos de pesquisa, paulista adapta Bach para viola capira

Nascido em Santos, no litoral paulista, hoje radicado em Barcelona, Vinícius Muniz elaborou um livro inédito de partituras de Johann Sebastian Bach para viola caipira. O projeto é resultado de dez anos de estudos realizados pelo instrumentista e compositor.

Vinícius Muniz. Foto: Giancarlo Giannelli

Com arte de Kiko Farkas e prefácio do professor de viola USP Ivan Vilela, a obra traz onze peças musicais em 120 páginas de partituras e tablaturas. “O livro é a primeira oportunidade para os violeiros e violeiras ampliarem seus repertórios e técnicas a partir do contato com as obras de Bach”, conta Muniz, que usa a técnica das dez cordas.

Ao“traduzir”um dos maiores compositores da história da música ocidental, Muniz buscou preservar a complexidade e profundidade da música de Bach, bem como as sonoridades tradicionais da viola brasileira e da música caipira. “Tentei encontrar um equilíbrio de tal maneira que se possa ouvir os dois mundos musicais unidos, minimizando perdas de linguagem, sem caricaturas e superficialidades”, resume.

A pré-venda do livro “J.S.Bach | Viola Brasileira” começa nesta quinta-feira, 9, por meio do site vmlab.mus.br.