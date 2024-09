‘Aprendemos que a tentação existe’, diz Flávia Alessandra sobre casamento com Otaviano Costa

Otaviano, você acabou de passar por uma cirurgia delicada. Como isso afetou a relação de vocês?

Otaviano Costa: Olha, eu ainda estou fechando meu ciclo de reabilitação e, ao mesmo tempo, depois aí de 50 dias da cirurgia, eu estou começando já a botar o pé na cozinha de todos os meus negócios, dos meus projetos artísticos e também tentando equilibrar de maneira sensata o meu trabalho, a minha rotina de volta à normalidade junto com o final dessa reabilitação. Eu estou muito, muito bem e eu tenho a certeza que vou voltar ainda mais empolgado e feliz para realizar as coisas que eu tanto amo. Eu já estou com essa sensação e é lógico que a questão médica mudou tudo entre nós, não só entre nós, especialmente dentro de mim, né? Eu acho que o mundo mudou dentro de mim, assim como minha família também mudou o mundo dentro dela. Nós tivemos essa oportunidade divina, né? Que graças a Deus nos foi oferecida para passar por isso e entender muito mais sobre a vida, muito mais sobre nós, definindo novas prioridades, novas potências para as coisas e estabelecendo um ritmo que seja cada vez mais voltado para a gente, para as coisas que a gente quer fazer e para as pessoas que a gente ama. É isso.