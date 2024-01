Arquiteta brasileira é embaixadora de feira de design em Paris

A arquiteta e designer Juliana Pippi é a embaixadora do Brasil na prestigiada feira Maison et Objet de 2024, que termina nesta segunda-feira na capital francesa.

O evento é um dos principais do segmento de design. Juliana é a única participante brasileira no time de embaixadores e foi indicada pela representante oficial da Maison et Objet no Brasil, Mariana Amaral.

Juliana Pippi Foto: Ruy Texeira

Juliana é diretora criativa da sua marca autoral PIPPI. Ela foi eleita pelo World

Design Rankings como um dos 12 destaques brasileiros em arquitetura e design.