Arquitetas brasileiras assinam projeto de área VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro em Portugal

Com atuação no Brasil e em Portugal, a Nest Arquitetura foi escolhida para comandar o projeto de reformulação e ampliação da área VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Porto, cidade portuguesa.

Com um total de 760 m² e capacidade para 400 lugares, o projeto será executado em duas etapas, garantindo a continuidade do atendimento aos passageiros durante todo o processo. A previsão é de que o espaço fique pronto em dois anos. Rebeca Bitencourt e Thay Botelho, sócias da empresa de arquitetura e design de interiores escolhida para assinar a área VIP, explicam que o projeto contará com duas salas, varanda e corredores com estações de trabalho.

Imagem 3D de área Vip de aeroporto de Portugal Foto: Reprodução

“Nossa ideia é justamente garantir a continuidade do atendimento aos passageiros durante todo o processo. Por isso, a primeira fase da obra será feita em uma área atualmente em estado bruto, com a construção de uma nova sala VIP. Após a conclusão, ela será inaugurada e a área atualmente em uso será fechada para a segunda etapa da obra”, diz Thay, acrescentando que, após a ativação da primeira sala, a obra na área existente, de 180 m² (incluindo a varanda), será iniciada para sua total requalificação. “Essa abordagem em fases assegura que sempre haja uma sala VIP em funcionamento para os clientes”, completa.