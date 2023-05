Arquiteto responsável pelas casas da cantora Simaria e de Luciana Gimenez estreia na Casacor

O arquiteto e urbanista Renan Altera estreia na Casacor São Paulo com um espaço de 320m². O projeto dele se destaca por ser, justamente, o do restaurante oficial da mostra.

Denominado de “Ninho & Aspargos”, nome que remete o ambiente ao tema do “Corpo e Morada” (proposto pela organização do evento), o lugar tem mais de 50 mil hastes de aspargos desidratados, que forram o teto do salão principal e, juntas, transformam-se em uma luminária.

O arquiteto e urbanista Renan Altera Foto: MORTATTI STUDIO

O arquiteto é responsável por assinar projetos renomados, como a casa da estilista Lethicia Bronstein, da cantora Simaria, da apresentadora Luciana Gimenez, Helinho Calfat, Julia Petit e Marcelo de Carvalho, entre outros.

CASACOR

De 30 de maio a 6 de agosto

Av. Paulista, 2073 - Conjunto Nacional

De ter. a sáb., das 12h às 22h. Dom. e feriados das 11h às 21h

Ingressos a partir de R$ 51. Há opções de passaporte (com acesso livre à Casacor em todos os dias e horários de visitação) por R$ 600 ou visita guiada por R$ 160 (terças, quartas e quintas-feiras às 17h).