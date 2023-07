Arthur Nestrovski e Celso Sim vão mergulhar na obra de João Gilberto em aula-show

Arthur Nestrovski e Celso Sim vão relembrar a obra de João Gilberto em uma aula-show sobre o canto, o violão e o projeto de canção de João no dia 12, na Casa de Francisca.

Celso Sim e Arthur Nestrovski Foto: Claudia Cavalcanti

A apresentação, batizada de Só João, teve sua estreia em uma mesa da Feira do Livro deste ano, no Pacaembu. Agora, a dupla continua com o projeto, que, entre as interpretações das canções, também traz informações e reflexões sobre a obra e vida do cantor.

“Surgiu João Gilberto e mudou o futuro da música brasileira. Mudou o passado também. João definiu formas modernas de entender a canção. E, com o passar dos anos, foi construindo, ele mesmo, um cânone do nosso cancioneiro, pinçando novas coisas a cada show, a cada disco. Segue fazendo isso, com o recente lançamento (póstumo) do álbum Ao Vivo no SESC 1998″, diz Nestrovski à coluna.