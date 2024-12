Artista Erica Mizutani inaugura sábado ateliê na Barra Funda

O primeiro mural de Erica Mizutani, a Mizú, foi feito em sua casa mesmo. Depois de finalizada a obra, um de seus filhos a fotografou ao lado do trabalho para registrar o momento. “Eu me encostei no mural assim bem ‘posuda’ como se já fosse uma artista conhecida”, ri Mizú. A pose deu certo e ela inaugura no sábado (7) seu ateliê, em um bairro que já é casa para dezenas de artistas: a Barra Funda.

A artista Mizú Foto: Mizú