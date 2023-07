Artista que já grafitou para Neymar, Drake e Justin Bieber vai expor no Beco do Batman

Depois de ter trabalhos expostos na casa de estrelas como Drake, Neymar e Justin Bieber, o multiartista Diogo Snow abre sua primeira mostra no Brasil.

Em 21 de julho, às 18h, o paulista que conquistou uma carreira internacional de sucesso retorna às origens com a abertura de sua primeira exposição no país, na ZIV Gallery, localizada no Beco do Batman, em São Paulo.

Diogo Snow Foto: JGucci

A mostra contará com 16 peças inéditas, que são produzidas com spray e materiais como acrílico, resina e pó de diamante.

Snow é conhecido pelos grafites que misturam cores fortes, cartoons, figuras realistas e abstratas. A maioria das peças é pintada em telas que levam em média 40 horas para serem finalizadas. O artista traz ainda ao Brasil um grafite em 3D.

Snow tem como assinatura o estilo Pink Punk, com as cores rosa, preto e branco marcando presença nas obras. As suas produções também podem ser encontradas na Petroff Gallery, em Toronto, cidade canadense onde ele vive há 20 anos.