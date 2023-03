Artistas abrem ateliê no centro de SP e promovem ‘residência artística afetiva’

Os artistas Juan Pablo Mapeto e Júlio Vieira procuravam, separadamente, um espaço maior para desenvolver seus trabalhos, mas o encontro dos dois em uma exposição de Mapeto e, logo em seguida, diversas visitas a ateliês coletivos no Rio de Janeiro solidificaram a ideia de juntar forças. Foi assim que, em novembro do ano passado, nasceu o Prisma Galpão, ateliê no bairro de Campos Elíseos.

Os artistas Juan Pablo Mapeto e Júlio Vieira Foto: Renato Batata

Além da dupla de pintores, o espaço abriga outras três pessoas em um projeto de ‘residência artística afetiva’ em que novos artistas são assistidos por eles para “encontrar caminhos dentro da produção artística”.

“Dizemos que é uma residência afetiva porque não há chamada pública, escolhemos pessoas com quem temos afinidade com o trabalho. Nosso interesse é que tenhamos um espaço de pesquisa da pintura, da história da arte. São artistas que não são representados por galerias, mas têm pesquisas relevantes”, explica Mapeto.

A ideia é que cada artista que passa por lá faça uma exposição individual ao fim do ano e seja incluído em um livro reunindo as obras desenvolvidas durante o período.

A escolha da localização do Prisma não foi por acaso. O galpão fica perto de diversos espaços culturais como a Pinacoteca, a Casa do Povo e a Oficina Oswald de Andrade, além de galerias de arte e ateliês de amigos dos dois. “Também fica perto de onde compramos nossos materiais”, diz Júlio, que está com sua primeira exposição individual em cartaz, Metapaisagem, na Oma Galeria.

A proximidade com outros artistas durante o trabalho trouxe a oportunidade de troca de ideias e conceitos sobre as obras. Júlio conta que antes da abertura do Prisma costumava falar consigo mesmo sobre os seus processos para a construção de uma tela. Mapeto concorda: “Tinta é caro, tela é caro. A obra é pensada antes de ser iniciada. O conceito tem que estar claro. E é ótimo poder trocar opiniões”, diz o chileno radicado no Brasil.