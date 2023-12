Árvore de Natal do Parque Ibirapuera com 57 metros de altura será inaugurada neste sábado

Neste sábado, às 19h30, estreia o tradicional Natal no Parque Ibirapuera. O evento contará com uma árvore de 57 metros de altura (autodeclarada a maior de São Paulo) e terá como tema ‘Sonho de Uma Noite de Natal’.

A árvore do Ibirapuera está dois metros maior que a de 2022. Ela terá diversos efeitos de iluminação roxa a cada meia hora. O espetáculo de luzes e cores poderá ser conferido diariamente.

Mais de 500 lâmpadas da fonte do lago do Parque Ibirapuera foram substituídas por lâmpadas de led. Além disso, também foram trocados os jatos de água que fazem o balé, acompanhadas do show de luzes tecnológicas e som sincronizados. A Urbia (responsável pela gestão do parque) investiu R$2,1 milhões na requalificação da fonte para o Natal.

Como acontece todos os anos, o trânsito na região deve complicar. A árvore e a programação especial seguem até dia 7 de janeiro de 2024.

Árvore de Natal do Parque Ibirapuera será inaugurada neste sábado, às 19h30 Foto: Urbia

O Parque Ibirapuera conta também com uma série de atrações.

Um espetáculo de animação será projetado no écran da fonte do Lago do Parque. As imagens trarão o conceito de um Natal diferente - inspirado nos sonhos e desejos desta época do ano.

Além disso, um Papai Noel estará no parque, aos sábados e domingos, para tirar fotos com as crianças.

Os visitantes também terão um espaço reservado para compras de presentes e lembrancinhas com tema ‘Natal com arte’.

O Auditório Ibirapuera receberá a Companhia Cisne Negro para uma série de apresentações do espetáculo clássico ‘O Quebra-Nozes´, de Tchaikovski, obra tradicional de Natal. Com um total de 10 sessões no Auditório Ibirapuera, de 12 a 19 de dezembro, segunda a sexta-feira, às 20h, sábado, às 16h, e 20h e domingo, às 15h e 19h, os valores dos ingressos podem ser consultados e adquiridos exclusivamente no Sympla.