‘As histórias que as plantas contam’ na programação de janeiro do Instituto Inhotim

O Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto da América Latina, terá mais dias abertos em janeiro. Neste mês, o funcionamento será de de terça-feira a domingo, com atividades de Educação para toda a família.

Às quartas seguem gratuitas, além do último domingo do mês (em janeiro, dia 28). Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela Sympla.

INHOTIM. Foto: DANIEL RIBEIRO

Ao longo do mês de janeiro, o Instituto Inhotim oferece uma programação para todas idades e gostos, com novas visitas temáticas , como “As histórias que as plantas contam” e “Coisas que viraram palavras”, ativações do ateliê Rubem Valentim. Além de oficinas como “O cartaz como manifesto”, com o artista Matheus Ribs, e “Da planta à paisagem”, com o artista André Vargas. O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte.

Em 2023, o Instituto ampliou em 43% o número de visitantes em relação ao ano anterior. Em relação às visitas gratuitas, o salto foi de 512% - o equivalente a 158 mil visitantes que tiveram acesso ao parque sem nenhum gasto.