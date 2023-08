Rensga: Alice Wegmann leva a força da mulher na música sertaneja à televisão aberta

A série Rensga Hits!, do GloboPlay, estreia na TV Globo, no dia 21, após a novela Terra e Paixão. A atriz Alice Wegmann que interpreta a personagem Raíssa, inspirada na cantora Marília Mendonça, está cheia de expectativas de levar para todo o País a trama sobre a ascensão das cantoras sertanejas, histórias de superação e o feminejo.

Questionada se a série tem mais afinidade com o público amplo ou mais restrito, Alice Wegmann responde que acredita que ela consegue chegar de forma clara e direta tanto para os espectadores na TV aberta quanto no streaming: “Todos os gêneros, raças e gerações se identificam de alguma forma porque a história trata de gente, músicas e sonhos. Todo mundo tem um sonho. É uma série que funciona em qualquer lugar”.

Alice Wegmann vive a protagonista Raíssa na série 'Rensga Hits!' Foto: Gleik Suelbe/Globo

A série aborda temas como a mulher traída que dá a volta por cima, a independência feminina, a sororidade no mercado de trabalho e sobre discriminação contra LGTBQIA+. Para ela, estes assuntos são apresentados na história de uma forma que não pesa: “Faz as pessoas questionarem, mas de um jeito leve. A série dá o recado. Ela coloca um casal gay. As mulheres subindo na vida, ganhando o próprio dinheiro. Até os mais preconceituosos podem achar a série linda, se identificarem de alguma forma”.

Alice também fala sobre como foi escolhida para viver a personagem Raíssa: “Eu busquei isso. Comentei com o pessoal do departamento artístico da Globo que vinha de personagens muito densos na minha carreira e que queria um papel um pouco mais solar da próxima vez”.

Tocar violão e cantar foram requisitos deste trabalho, e embora tenha sido desafiador para a atriz, ela sente orgulho das músicas produzidas para Rensga. “Essa para mim foi a parte mais difícil de fazer porque eu não cantava antes. Eu gosto de cantar. Entendo de afinação, mas não tenho a prática. Sou um pouco desafinada e preciso de um tempo para afinar a voz. Então, na hora de fazer as cenas tinha carro passando, chovia, ainda tinha que falar o texto, pensar no acorde, tocar a nota certa no violão. À época, não sabia, como ia ser então sempre ficava muito tensa. Agora que a gente já viu. As músicas foram muito chiclete. Desatola Bandida é um hit, então deu para relaxar um pouquinho mais”, afirmou.

Sobre mudanças físicas para o papel de Raíssa, Alice revela que lhe foi pedido para ganhar alguns quilos. “Eles me pediram para engordar para a primeira temporada. Eu já estava mais acima do meu peso por causa da pandemia. E engordei um pouco mais para a personagem de Rensga e depois emagreci 16 quilos para fazer a personagem da série Justiça que é uma mulher frágil.”

A atriz tem recebido retorno do mundo sertanejo sobre a série com artistas do gênero se identificando com as situações retratadas na trama. Ela espera que “Rensga”continue entretendo e engajando o público, abordando questões relevantes de uma maneira envolvente e divertida. No elenco estão ainda Deborah Secco, Fabiana Karla e Lúcia Veríssimo. As gravações da segunda temporada da série se aproximam e começam em duas semanas. Alice está animada em reunir todo o elenco novamente e aprofundar ainda mais as histórias e os personagens.