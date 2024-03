Ator de Rei Leão canta Milton Nascimento em reabertura de teatro

O convite para o evento não poderia ter vindo em melhor hora, já que Barbosa interpretou anteriormente Milton Nascimento no musical ‘Clube da Esquina – Os Sonhos não Envelhecem’, sob a direção de Dennis Carvalho, em 2022. Além disso, o ator foi Simba na versão brasileira do musical da Broadway ‘O Rei Leão’.

“Eu sempre tive o desejo de continuar interpretando as músicas de Milton Nascimento, e a prefeitura e a secretaria de Cultura de São Caetano me convidaram para cantar as canções dele na inauguração desse teatro, juntamente com o maestro Geraldo Olivieri Junior e a orquestra. Faremos um concerto memorável com as músicas emblemáticas de Milton Nascimento”, acrescentou ainda que uma turnê do show no Brasil foi aprovada para o ano que vem.

Barbosa também está muito envolvido com o musical ‘Kinky Boots’, do qual será um dos protagonistas, e que reestreia no fim do ano na Europa.