Avenida Paulista ganha Astor, SubAstor e Bráz Trattoria em um mesmo espaço

A Cia. Tradicional de Comércio inaugura nesta quinta-feira uma operação 3 em 1 em plena Avenida Paulista. As casas Astor, SubAstor e Bráz Trattoria irão ocupar o térreo da torre norte do Cetenco Plaza, um dos conjuntos comerciais com maior fluxo da cidade, com entradas também pela Rua Frei Caneca e a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Com uma fachada de 30 metros e uma única porta de entrada, a obra foi projetada pelo arquiteto Otavio de Sanctis. O espaço integra sem barreiras físicas as três operações, diferenciadas pelo design, pela sonorização e pelo cardápio de cada uma delas.

Da esquerda para a direit; Mario Gorski_ Sergio Camargo (sentado) Edgard Costa_ Ricardo Garrido Foto: Bruno Geraldi

Cada casa irá manter sua identidade. No Astor, destaque para um balcão de madeira clássico e o Cocktail Trolley, um carrinho tailor-made que circulará no salão e entre as mesas da área externa da casa, onde serão preparados à vista dos clientes coquetéis. Ja no SubAstor, o principal diferencial é que, às sextas e sábados, o bar funcionará até o último cliente.

A Bráz Trattoria do conjunto será a primeira da capital paulista. O restaurante apresenta um novo conceito da marca. A casa, que está celebrando 25 anos, expandirá os sabores das tradicionais redondas da Bráz Pizzaria e acrescentará novas receitas, incluindo massas e paninis.

Serviço:

Entrada pela Al. Ministro Rocha Azevedo, 72.