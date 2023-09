Baby do Brasil vai cantar em festa de gala no The Plaza Hotel, um dos ícones de Nova York

No dia 21 de setembro, a instituição filantrópica BrazilFoundation realiza seu 20º Gala nono icônico The Plaza Hotel, em Nova York.

São esperados cerca de 350 convidados, representando o mundo dos negócios, mídia, diplomacia, liderança de pensamento e setores artísticos.

Baby do Brasil comemora 50 anos de carreira Foto: LU PREZIA / ESTADAO CONTEUDO

O evento tem como objetivo levantar recursos para apoiar organizações da sociedade civil que promovem equidade de raça e gênero, justiça socioambiental e melhorias na educação.

A primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem, Ingrid Silva, e o apresentador Pedro Andrade comandam a noite.

Flavia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation, e Otaviano Costa apresentam o leilão com o apoio do leiloeiro Fabio Zukerman no arremate dos lotes.

O show ficará por conta de Baby do Brasil, que depois de uma longa temporada com os Novos Baianos e shows ao lado de Pepeu Gomes, agora, comemora os seus 50 anos de carreira e trará para o The Plaza os seus grandes sucessos.

O after party será comandado pela DJ Marina Diniz.