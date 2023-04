Baile do MAM-SP terá Paulo Vieira e Fafá de Belém como atrações

Com expectativa de arrecadação de R$ 1, 5 milhão, o baile deste ano do MAM-SP promete ser um festão. Fafá de Belém vai ser a responsável pelo pocket show, Neka Mena Barreto fica com o menu, a DJ Marina Dias comanda as pick-ups, Gringo Cardia faz a cenografia do tema A Arte Parte de Você e o comediante Paulo Vieira se encarrega de divertir os 350 convidados que participam do evento.

Elizabeth Machado, presidente do MAM-SP Foto: FELIPE RAU/ ESTADÃO CONTEÚDO

“Essa noite é fundamental para conseguirmos manter a gratuidade da entrada aos domingos e os nossos programas educativos, que são tão fortes no MAM-SP”, diz Elizabeth Machado, presidente da instituição.

A festa tem um sabor especial neste ano, pois celebra o aniversário de 75 anos do MAM e o de 30 do Jardim das Esculturas, mas, segundo Elizabeth, as comemorações vão durar o ano todo. “Em julho vamos ter uma instalação inédita do Tunga na sala de vidro”, conta. Além dela, o museu vai trazer – entre outras – uma mostra paralela à Bienal sobre a faceta de crítico do poeta Murilo Mendes, uma remontagem, 35 anos depois, da mostra Mão Afro Brasileira, em parceria com o Museu Afro, e vai lançar uma edição especial de uma escultura de mesa do artista Arcanjo Ianelli.

“Conseguimos os direitos para fazer a reprodução dessa escultura. Serão 75 unidades que também vão ter a renda revertida para os projetos do museu”, diz Elizabeth. Para a presidente do museu – que assumiu o cargo em meados de 2021 – o período é de bons ares para a cultura no Brasil. ‘Depois de momentos de muita incerteza com o governo federal passado, as coisas começam a melhorar”.