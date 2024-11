Bar que foi eleito o melhor do mundo apresenta seus coquetéis nesta quinta no Exímia, no Itaim Bibi

Nesta quinta-feira, dia 21, o Exímia Bar recebe Rodrigo Urraca, sócio-proprietário do Handshake Speakeasy – bar número 1 do mundo pelo prestigiado The World’s 50 Best Bars 2024, localizado na Cidade do México.

A partir das 15h, o bar recebe jornalistas e especialistas gastronômicos para uma mesa redonda com Rodrigo Urraca. No mesmo evento, a Álvaro Garcia, sócio-proprietário do Bar Vertical – nova promessa mexicana; além da jornalista gastronômica mexicana Mariana Toledano.

Exímia Bar recebe o Handshake do México Foto: LEO MARTINS