Bar secreto do Chef Érick Jacquin tem programação de fim de ano

O Bar do Vaticano, bar secreto do chef Érick Jacquin, localizado no bairro do Jardins, em São Paulo, está com uma programação especial de fim de ano.

No dia 27 (quarta-feira, a partir das 22h), a atração é “O último samba do ano”, um show com Ivo Meirelles.

Já nas últimas quintas-feiras do ano (dias 21 e 28/), o bar tem o “Especial fim de ano” (entrada R$ 170) com algumas das músicas mais clássicas do jazz na voz de Tony Gordon, vencedor do The Voice Brasil.

Erick Jacquin e Tony Gordon Foto: Thamilou Photography

O Bar do Vaticano fica na Rua da Consolação, nº 3.585 – Jardins