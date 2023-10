‘Barbie’ discute equidade de gênero e diversidade em videocast no SBT

A partir do dia 21 de outubro, todo sábado à noite, depois do Bake Off Brasil, será o dia de Barbie: Você Pode Ser Tudo o Que Quiser Ser, com apresentação de Rafa Brites. Após a exibição do videocast pela TV aberta,o programa completo estará nos canais oficiais do Youtube e Facebook do SBT.

Cada episódio trará um tema que será debatido por um time de especialistas e mulheres em posição de destaque para discutir assuntos como equidade de gênero, inclusão e diversidade.

Rafa Brites é a apresentadora do programa Foto: Julio Portes

As convidadas são: Nathalia Arcuri, especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!; Lais Souza, ex-atleta e palestrante sobre a inclusão de pessoas PCD; Maira Gomez, jovem influenciadora indígena brasileira; e Roberta Freitas, comunicadora de beleza e influenciadora.O programa também tem a participação da ONG Meninas em Campo, da ONG Inspiring Girls e Liga das Mulheres pelos Oceanos.