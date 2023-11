Barbie e He-Man estarão em estande com loja da Mattel na CCXP 2023

A Mattel vai montar um estande com uma loja exclusiva na CCXP deste ano, de 30 de novembro a 3 de dezembro em São Paulo. A fabricante vai trazer novidades de personagens e marcas como Barbie, Hot Wheels e He-Man e os Mestres do Universo e a loja venderá produtos exclusivos para a feira.

This image released by Warner Bros. Pictures shows Ryan Gosling, left, and Margot Robbie in a scene from "Barbie." (Warner Bros. Pictures via AP)

O espaço da Barbie será inspirado no live action de sucesso lançado neste ano, já He-Man será lembrado com a reconstrução de um pedaço de Eternia, o universo onde a franquia nostálgica se desenrola.

Durante a feira, a área da Mattel também terá atividades com encontros com influenciadores, anúncios de novos brinquedos e palestras, além de brindes exclusivos que serão distribuídos no local.

“Em um ano tão especial para a Mattel, participar de um evento como esse, é uma forma de trazer nossas marcas mais perto dos fãs. Estamos ansiosos para mostrar nossas principais novidades no maior evento de cultura pop do mundo e surpreender todos os visitantes com o poder de brincar para todas as idades”,afirma Miguel Ángel Torreblanca, diretor da Marketing Mattel na América Latina.