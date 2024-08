Bares de vinho em alta: Pinheiros e Vila Madalena ganham novas casas

Já a restauratrice Daniela Ferigato (Chez Amis) acaba de abrir o Vinho no Boteco na Rua dos Pinheiros.

O ambiente lembra o de uma taberna - decorado com objetos garimpados pela proprietária. Destaque para o balcão de bar em tons de verde sinalizado com um neon de um gato brindando com uma garrafa e uma taça de vinho.