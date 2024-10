Barulho do Complexo Matarazzo faz vizinhos colocarem placa reclamando em frente ao prédio

Moradores do entorno do complexo Cidade Matarazzo, na Bela Vista, receberam uma notificação extrajudicial do empreendimento de luxo para removerem uma placa colocada na fachada do edifício Santa Luzia, na rua Rio Claro, atrás do Hotel Rosewood São Paulo. Em nota, a Cidade Matarazzo informa que tem tomado medidas contundentes para promover uma convivência segura e harmoniosa com seu entorno.

Cartaz com reclamação do barulho Foto: Arquivo pessoal

PUBLICIDADE Com os dizeres “Chega de desrespeito à vida dos vizinhos. Chega de barulho do gerador noite e dia. Chega do alto som das festas internas, de música alta e de bloqueio ao acesso das nossas moradias”, a placa foi colocada no dia 4 deste mês e no dia 9 os moradores receberam uma notificação requerendo que o cartaz fosse removido no prazo de 24 horas. Até a publicação da reportagem, a placa continuava no prédio. “A notificante requer a retirada da placa e reserva expressamente seu direito de adotar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a apuração dos danos reputacionais que a instalação da placa lhe causou ou venha a lhe causar’, diz a notificação do Cidade Matarazzo.

Rosewood São Paulo foi eleito o 24º melhor hotel do mundo pela World's 50 Best Hotels Academy Foto: World's 50 Best Hotels/Divulgação

Segundo um morador, que não quis se identificar, desde a abertura do hotel Rosewood São Paulo e da Soho House - dentro do empreendimento - o barulho da música alta e dos geradores instalados quando há eventos maiores acontece com frequência. “Nós reclamamos do barulho e melhorou um pouco quando eles fazem os eventos no salão interno, mas as festas na área da piscina do hotel continuam. Depois que a Soho House abriu, neste ano, piorou. Tem festa todo dia. Nunca pensamos que um hotel de luxo fosse nos dar tanto problema. Não acontece isso no entorno do Fasano, do Emiliano”, diz ele.

Outra reclamação do grupo é sobre a obra feita na rua. Segundo eles, o cronograma está muito atrasado e há temor de que quando a obra fique pronta, haja restrição do acesso de carro dos moradores nos dias de realização de grandes eventos.

