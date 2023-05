Bela Gil assina coleção de cerâmicas em parceria com a artista plástica Lucia Eid

A chef Bela Gil convidou a Olaria Paulistana, dirigida pela artista plástica e ceramista Lucia Eid, para desenvolver uma linha de utensílios em cerâmica especialmente para seu restaurante, o Camélia Òdòdó, na Vila Madalena, em São Paulo.

Bela Gil assina linha de cerâmica Foto: NANÁ CURTI

As peças também podem ser adquiridas pelos clientes do restaurante. São bowls, xícaras, copos, jarras, molheiras e pratos de diversos formatos e profundidades. Elas são produzidas com argila reciclada e material atóxico que não liberam resíduo - e foram criadas para acomodar as diferentes receitas pensadas pela chef.