Bernardo Bibancos está no elenco internacional da série ‘Rio Connection’

Bernardo Bibancos, 26 anos, filho do Fábio Bibancos ( dentista, empreendedor social e criador daTurma do Bem) integra o elenco de Rio Connection, parceria da Sony Internacional com a Globoplay, gravada em inglês e exibida atualmente no Canadá e na Europa.

inda sem previsão de estrear no Brasil, a série de Mauro Lima reúne um elenco de várias nacionalidades e conta a história de um grupo de traficantes europeus que se estabeleceu no Rio de Janeiro, na década de 1970.

O ator Bernardo Bibancos está na série Rio Connection Foto: Ale Catan

O ator também está no espetáculo Enquanto Eu Esperava a Encomenda de um Livro de Maiakóvski que Tive uma Epifania Sobre a Revolução, com texto e direção de Caio Silviano. A peça fica em cartaz na Sala Jardel Filho, do CCSP, até 7 de abril, às quintas e às sextas-feiras, às 21h.

Como diretor, Bibancos traz ao mesmo Centro Cultural São Paulo, a peça Pundonor, monólogo estrelado pela atriz Lu Grimaldi, com texto da argentina Andrea Garrote. A peça também está na Sala Jardel Filho, do CCSP, até 9 de abril, aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 20h.