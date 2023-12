Bia Haddad usará joias da Tiffany em Grand Slams e na Olimpíada de Paris

Além de estar em uma ótima fase nos circuitos mais acirrados do tênis internacional, Bia Haddad foi convidada e aceitou ser Friend of The House da Tiffany & Co, uma espécie de embaixadora da marca em 2024. Bia utilizará as joias da Tiffany nos principais torneios de tênis, como os Grand Slams e a Olimpíada de Paris. “Estou extremamente honrada e feliz com essa parceria. Espero que possamos percorrer juntos as quadras de tênis ao redor do mundo, unindo esporte e moda”, disse à coluna.

Bia Haddad em clique para a Tiffany Foto: Pedro Molinos

Para Bia, o tênis é um grande palco para a expressão da moda. “Cada marca tem a oportunidade de criar e mostrar sua arte de acordo com as diferentes etapas do circuito. Vejo uma forte conexão entre tênis e moda.” A tenista foi fotografada usando joias das coleções HardWear, Lock, T1 e Edge. É primeira vez que a joalheria convida uma atleta a representá-la no Brasil.

Bia diz que lida bem com as câmeras. “É algo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, devido à exposição que tenho nas quadras enquanto jogo.” No entanto, no dia-a-dia nem sempre ela está segura com sua imagem: “Vario em relação a isso, acho que é algo comum a todos nós. Tem dias em que gosto bastante, mas em outros dias acabo gostando menos.”

Quanto ao corpo, Bia gosta muito de seus longos cabelos. No entanto, seu maior orgulho está em sua energia e força para enfrentar os desafios diários: “A sensação de me sentir forte e com energia para enfrentar os desafios do dia a dia é o que mais gosto”.

Bia não tem nenhuma parte específica de seu corpo que não goste. O que mais a incomoda é seu comportamento fora das quadras, considerando-se um pouco distraída. “Tenho momentos em que sou um pouco desligada e acabo esquecendo as coisas.”