Bíblia menor que um grão de açúcar chega ao Museu Judaico de São Paulo

O evento de recepção da Nano Bíblia no acervo permanente do museu acontecerá em 21 de agosto e contará com a presença do físico Uri Sivan, diretor do Technion, instituto de Israel, responsável pela inovação.

Existem apenas cinco exemplares da Nano Bíblia. O primeiro está no Museu de Israel, em Jerusalém, e foi emprestado para uma missão espacial internacional em 2022. O segundo foi dado ao Papa Bento XVI em 2009, e outros exemplares integram acervos em Israel e nos Estados Unidos.