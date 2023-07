Biblioteca de livros raros de Ema Klabin será aberta para visitantes

Livros raros da Biblioteca Ema Klabin, muitos com mais de 500 anos, estarão pela primeira vez expostos na mostra A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin.

Ao longo de sua vida, Ema Klabin reuniu uma biblioteca com mais de 3.500 volumes. Como bibliófila, adquiriu, a partir do final da década de 1940, mais de 300 livros raros, entre manuscritos, incunábulos (livros produzidos até 1500), edições aldinas, relatos de viajantes, primeiras edições, edições de luxo e livros ilustrados por artistas.

Biblioteca Foto: Nelson Kon

A partir deste sábado até 15 de outubro, a Casa Museu Ema Klabin, no Jardim Europa, promove a exposição A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin que pela primeira vez apresenta parte dos livros raros da coleção.

Ema Klabin contou com a orientação inicial do bibliófilo José Mindlin para a criação de seu acervo. Destaque para as primeiras edições de Platão (1513), Dante (1502) e Tucídides (1502), além do grande Atlas de Blaeu (1648-1655).

Livro raro Foto: FLAVIO DEMARCHI

Serviço:

Exposição: A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin

15 de julho a 15 de outubro de 2023

Visitação livre

quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

Visitas mediadas

quarta, quinta e sexta às 11h, 14h, 15h e 16h

sábado e domingo às 14h

Entrada franca

Casa Museu Ema Klabin

Rua Portugal, 43 - Jardim Europa