Biografia com nova teoria sobre a morte de Edgar Allan Poe sai no Brasil neste mês

A vida - e a misteriosa morte - de Edgar Allan Poe são objetos do livro O Mistério dos Mistérios – A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe, com lançamento no Brasil marcado para o dia 13 deste mês pela editora Cultrix. Na obra, Mark Dawidziak constrói uma nova teoria entre as muitas que especulam sobre a morte do escritor americano - hidrofobia, sífilis, suicídio, alcoolismo e até mesmo assassinato.

Ilustração do escritor Edgar Allan Poe Foto: Marcos Müller