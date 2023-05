Bolos decorados com fotos e memes ganham espaço e boleira vê clientela dobrar

Um campo de trabalho teve um boom inesperado durante as últimas eleições para presidente: o dos bolos decorados com fotos. Pelo menos essa foi a experiência de Fátima Durães. A boleira viu seu negócio praticamente dobrar de tamanho com os pedidos de bolos com fotos de políticos e memes populares. Na época, Lula foi o campeão de encomendas.

A confeiteira Fátima Aparecida de Oliveira Durães Foto: DANIEL TEIXEIRA

“Eu fiz um bolo muito engraçado com um meme dele junto com a Pabllo Vittar”, conta ela. Muitos clientes conheceram a confeitaria de Fátima depois que a boleira fez um bolo com a foto de Guilherme Boulos - o trocadilho veio fácil.

Um dos bolos feito por Fátima Durães Foto: Arquivo pessoal

“Ele postou e marcou meu Instagram”, diz ela, que viu sua rede social ir de 700 seguidores para mais de mil em poucas horas após a postagem - atualmente são cerca dois mil. Os clientes acabam alimentando o negócio de Fátima com os próprios cliques de seus bolos. Assim, o trabalho ganha corpo no boca a boca, ou melhor, no post a post.

Passado o frenesi político, a moda agora é usar os memes preferidos de aniversariantes ou retratos divertidos deles nos pedidos de decoração. A ideia é ‘quanto mais kitch, melhor’. Com a foto ou montagem escolhida e enviada pelo cliente em mãos, Fátima imprime a imagem em papel arroz com perfeição em cima dos bolos.

Bolos com fotos de artistas estão entre os mais pedidos Foto: Arquivo pessoal

Continua após a publicidade

Ex-faxineira, Fátima aumentou o negócio de confeitaria após criar seu Instagram com a ajuda da filha em 2017. As duas vendem kits de festa com salgados e doces incluídos e costumam fazer cerca de 70 bolos por mês. “O bolo com foto não é uma novidade, mas antes as pessoas faziam mais com personagens de desenho animados, como a Turma da Mônica ou da Disney, mas agora se empolgaram com os memes”.

Bolo feito por Fátima Durães Foto: Arquivo pessoal