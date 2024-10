Booktoker Tiago Valente lança em novembro seu primeiro romance

Durante muito tempo, “avaliar” a obra de outros escritores foi o trabalho do booktoker Tiago Valente, que reúne mais de meio milhão de seguidores em seu TikTok ao falar sobre livros. Agora, Tiago está do outro lado do balcão e lança em novembro seu primeiro romance, Espresso Fantasma, pela Galera Record.

O booktoker Tiago Valente Foto: Tainá Valente