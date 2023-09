Breakfast Weekend começa no sábado em mais de 50 estabelecimentos

A 4ª Breakfast Weekend acontece entre os dias 30 de setembro e 29 de outubro.

Nesta edição, mais de 50 estabelecimentos integram o evento, entre eles hotéis, restaurantes, cafeterias, boulangeries e padarias artesanais - que apresentam descontos de até 30%.

Entre os participantes estão o Hotel Hilton, Canopy, rede Le Pain Quotidien, Cakess, Grand Mercure, Novotel, Fran’s Café Origem, InterContinental, Selina e outros.

Breakfast Week começa no sábado Foto: Breakfast Week

A lista completa dos participantes e as reservas estão disponíveis no site oficial do evento: https://breakfastweekend.com.br.

Os horários de atendimento são flexíveis, com estabelecimentos servindo cafés da manhã a qualquer momento, alguns 24 horas por dia, todos os dias da semana. O público poderá escolher ainda entre as casas que oferecem sistema de buffet ou de combos, divididos em 4 faixas de preços: R$34,90; R$ 44,90; R$ 54,90 e R$ 84,90.