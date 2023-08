Bruno Gagliasso apresenta painel de sustentabilidade em evento para investidores da Arábia Saudita

O AYA Hub recebe amanhã o evento Future Challenges Summit: Brazil-Saudi Arabia. Trata-se de um encontro organizado pela Sete Partners e Cidade Matarazzo, e coordenado pelo Head de Investimentos do Ministério de Investimentos da Arábia Saudita, Abdulrahman T. Bakir.

O encontro reunirá líderes e criadores de tendências dos setores de inovação, sustentabilidade, energia renovável e tecnologia para apresentar o Brasil para Arábia Saudita.

Bruno Gagliasso vai apresentar painel de sustentabilidade Foto: DENISE ANDRADE

Um dos destaques do Summit é o painel setorial de sustentabilidade, com moderação de Bruno Gagliasso (ator e empresário) e participação de Oskar Metsavaht (Fundador da Osklen e do Instituto-e), Luis Justo (CEO do Rock in Rio - Live Nation), Adriana Feffer (Diretora do Amazonia Care) e João Marcello Gomes Pinto (Co-Fundador da Pachamama Investimentos).

Além de reunir uma série de painéis sobre negócios, energias renováveis e novas tecnologias, o evento contará ainda com participação de Alexandre Allard, que apresentará o case da Cidade Matarazzo como referência em sustentabilidade urbana.