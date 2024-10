Buddy Valastro vem ao Brasil para lançar nova série

Com 1.400 m2 e capacidade de produção de 550 mil produtos por mês aproximadamente, o local abriga a primeira loja conceito da confeitaria. Ao todo, Valastro tem nove unidades de seu negócio em São Paulo.

A série Cake Dynasty acompanha os bastidores da Carlo’s Bakery em Hoboken, no estado de Nova Jersey, o dia a dia de Buddy e sua família, e o lado profissional de Buddy, no comando do negócio.