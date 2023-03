Buscas no Google pela região do litoral norte aumentaram 15 vezes na semana passada

As pesquisas no Google Brasil pela região do litoral norte de São Paulo aumentaram 15 vezes nos últimos sete dias em comparação com o período anterior. O interesse de busca por São Sebastião ficou cinco vezes maior nesse período. “O que aconteceu no litoral norte?” é a 1ª pergunta mais buscada sobre a região e “Quanto choveu em São Sebastião?” é a 2ª pergunta mais buscada nos últimos sete dias.

Tempestade gigantesca provoca queda de barreiras em diversas cidades do Litoral Norte paulista, provocando morte (sobretudo na Vila Sahy, antiga Vila Baiana. Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Localização, número de vítimas, como doar, verba liberada pelo governo, volume de chuva, número de moradores, situação da região e das estradas, nome e partido do prefeito são alguns dos assuntos mencionados nas perguntas sobre litoral norte e São Sebastião.

A pergunta“Diferença entre desabrigado e desalojado” é a versão com maior alta em “diferença entre” na comparação dos últimos sete dias com o período anterior.













