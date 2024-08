Cabeleireiro de Yasmin Brunet e Juliette abre segunda unidade de seu salão no shopping Iguatemi

Os louros são fruto de uma trajetória profissional que começou há 26 anos, quando Romeu chegou a SP vindo do Nordeste. Na época, o cabeleireiro - que hoje tem clientes estreladas como Yasmin Brunet, Juliette, Yasmin Brunet, Luiza Brunet, Ticiane Pinheiro, Barbara Fialho, Ana Clara e Mariana Ximenes - arrumou seu primeiro emprego em uma barbearia em que o corte custava R$ 5. Atualmente, quem faz o combo de corte e tintura com ele desembolsa de R$ 3 mil a R$ 4,5 mil.

“Meu maior sonho sempre foi melhorar a vida dos meus pais, mas nunca imaginei que o meu trabalho pudesse alcançar vôos tão altos como estar no Guinness como o Maior Salão do Mundo e ser presenteado com o convite do Iguatemi para fazer parte de um seleto grupo de marcas de luxo, fortalecendo ainda mais a minha marca e visando uma próxima unidade em Miami ou Nova York para 2026″, diz.

Segundo Romeu, seu sócio e marido, Henrique Rocha, foi quem plantou a semente para a abertura de um salão maior do que os planos iniciais do cabeleireiro “O Henrique veio para multiplicar! Ele me dá coragem, força e me faz chegar em lugares onde sozinho eu não teria chegado. Quando saí da última sociedade eu queria montar um salão boutique com 20 cadeiras, mas ele lutou por esse espaço maior na avenida Brasil e com ele eu mergulhei nesse sonho que hoje virou essa realidade incrível”.

Conhecido por realizar o sonho de quem não nasceu com madeixas loiras naturais, Romeu diz que atualmente, a tendência para os cabelos é a da praticidade. “Após a era de cabelos muito descoloridos, a tendência atual é a praticidade, com cabelos saudáveis e cores que tragam harmonia ao visual geral. O visagismo tem sido um ponto forte tanto na cor quanto no corte de cabelo. O cabelo da minha última campanha apresenta um corte médio com franja longa, muito movimento e base reta, transmitindo força. Em relação à cor, busco diariamente a harmonia com o tom de pele, sobrancelhas e iluminação em pontos estratégicos, resultando em cabelos saudáveis e brilhantes”.