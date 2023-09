Principais restaurantes peruanos de São Paulo participam da ExpoCeviche neste domingo

Considerado o maior evento de gastronomia e cultura peruanas no Brasil, a ExpoCeviche chega à capital paulista em sua 11ª edição.

O evento será realizado neste domingo no CEE Salim Farah Maluf (Parque da Mooca), das 11h às 18h (entrada gratuita).

O público poderá experimentar o melhor da gastronomia peruana oferecida pelos principais restaurantes da cidade - como o Rinconcito Peruano, Rancho dos Peruanos, Quinoa Restobar, Q´Ceviche, Sea Mooca, Cantón, É do Perú, La Polleria Grile, Brilho das Artes, El Mercadito, Punto Peruano, Piscis, Q’Chicha, Tambo, Sazón entre outros.

Ceviche preparado pelo chef Edgard Villar no restaurante Rinconcito Peruano Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A 1ª ExpoCeviche também vai contar com uma programação cultural especial com uma homenagem especial à um dos maiores nomes da música peruana crioulla, Lucila Campos (falecida há 5 anos). A filha de Lucila, Zoila Garcia fará apresentações junto com o grupo Fina Estampa e instrumentistas de percussão como o carrón também vindos do Peru exclusivamente para a ocasião.

A ExpoCeviche conta com o apoio do Consulado Geral do Peru e da Câmara de Comércio Brasil Peru.