Camarote para o primeiro jogo da NFL no Brasil tem Jacuzzi e pode sair por até R$ 300 mil

O primeiro jogo da NFL no Brasil, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que ocorre nesta sexta-feira, dia, 6, às 21h15, na Neo Química Arena, oferecerá opções de luxo para os espectadores.

Entre elas, está o Camarote FielZone, administrado pela empresa Soccer Hospitality. Para a ocasião, os ingressos estão custando a partir de R$5 mil. No setor mais caro, que conta com uma jacuzzi exclusiva, o valor é de R$ 300 mil, para 10 pessoas. O FielZone terá um cardápio especial assinado pelo Lasai, um dos espaços gastronômicos mais famosos do Rio de Janeiro, que conta com duas estrelas Michelin.

Camarote para o primeiro jogo da NFL Foto: Soccer Hospitality

O ambiente comporta cerca de 2.500 pessoas. Para o confronto da NFL, haverá um show exclusivo do cantor Ivo Meirelles no camarote. O espaço é dividido em quatro ambientes: Deck, com ingressos a partir de R$ 5 mil; Varanda, que está saindo pelo valor de R$ 18 mil; Bistrô, por R$ 20 mil, Piscininha, o setor da jacuzzi, que custa R$ 30 mil por pessoa (sendo obrigatório comprar os 10 bilhetes).A operação terá início às 17h15, 4 horas antes da partida, e permanecerá funcionando 1 hora após o término do jogo.

Que tal bater um Field Goal?

PUBLICIDADE A Marriott Bonvoy, programa de fidelidade dos hotéis Marriott, organizaram uma série de experiências para o período de NFL no Brasil. A principal delas acontece até quinta-feira no Parque do Ibirapuera. Na ocasião, o local será palco do Field Goal NFL, uma atividade interativa que oferece ao público a oportunidade de testar suas habilidades no chute. Na quarta-feira, dia 4, o ex-jogador Jordy Nelson estará presente para conhecer seus fãs brasileiros, tirar fotos, oferecer autógrafos e mostrar suas habilidades no Field Goal.