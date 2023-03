Camarotes da Sapucaí recebem Gisele Bündchen, Sabrina Sato, Paulinho da Viola e pai de Neymar

Foi um verdadeiro desfile de celebridades nos principais camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. No domingo, primeiro dia do Grupo Especial, o Camarote Brahma Nº1, comemorou a chegada de sua 32ª edição com a presença de Gisele Bündchen, Sabrina Sato e Alcione. Ainda passaram pelo local Silvia Braz, Jordanna Maia, Elisa Zarzur e Maria Braz.

“Ontem (domingo) foi lindo demais, esse carnaval vai entrar para a história. Quem poderia imaginar que eu poderia curtir a festa com Alcione e Gisele Bündchen? Estamos conseguindo celebrar a vida! E hoje ainda temos Vila Isabel, não poderia estar mais feliz e emocionada”, disse Sabrina Sato.

Sabrina Sato, Alcione e Gisele Bündchen no camarote Nª 1, na Sapucaí Foto: Manu Scarpa/Brazil News

Já no camarote RioExxperience, a grande presença foi mesmo de Paulinho da Viola. Aos 80 anos, o cantor e compositor assistiu aos desfiles ao lado da família. Paulinho também prestigiou o show de uma das filhas, a cantora e atriz Bia Rabello.

Aos 80 anos, Paulinho da Viola assistiu os desfiles na Sapucaí Foto: Gabriel Silva

No camarote Portela, Teresa Cristina e Criolo se reencontraram para um show. A cantora portelense ainda encontrou tempo para desfilar com Zeca Pagodinho na Grande Rio.

Teresa Cristina no Camarote da Portela Foto: Raphael Urjais

No camarote Mar, passaram nomes como Lore Improta, Diogo Defante, Xurrasco 021 e Neymar. O pai, torcedores, o pai...