Campanha ‘Patinha Vermelha’ promove doação de sangue para cães; saiba como o seu pet pode ajudar

O AmarVet’s Hospital Veterinário, localizado no bairro de Moema, realizará no dia 27 de julho, sábado, das 10h às 16h, a Campanha Patinha Vermelha, um evento destinado à doação de sangue de cães.

Idealizada com o propósito de promover a saúde e o bem-estar dos animais, a campanha visa salvar vidas de pets que necessitam de transfusões de sangue para procedimentos médicos.

Patinha Vermelha, campanha de doação de sangue para cães Foto: Arquivo Pessoal

“A importância de um banco de sangue animal é vital na medicina veterinária. Assim como em humanos, animais também podem precisar de transfusões de sangue em situações de emergência, cirurgias complexas ou tratamentos de doenças graves. Ter um banco de sangue animal bem abastecido pode ser a diferença entre a vida e a morte para muitos de nossos queridos companheiros”, disse Natália Gouvêa, médica veterinária e CEO do AmarVet’s Hospital.

Pré-requisitos para doação

Para que um cão possa ser doador, ele deve ter entre 1 e 7 anos, pesar no mínimo 25 kg, estar em boa saúde clínica, ter controle de ectoparasitas, estar com a vacinação atualizada, ter um temperamento dócil, não ter passado por cirurgias recentes nos últimos dois meses e, no caso das fêmeas, não estar gestante.

Serviço

AmarVet’sEndereço: Avenida Indianópolis, 962 – Moema

27/07. Sábado, das 10h às 16h.

