Candido Portinari vai ganhar homenagem na Estação Higienópolis de metrô

O Grupo CCR assinou uma parceria com o Projeto Portinari para promover uma série de ações culturais em homenagem a Candido Portinari, um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos.

A primeira iniciativa da parceria será uma mostra sobre o artista, a ser realizada a partir de janeiro de 2024, na Estação Higienópolis da Linha 4-Amarela de metrô. A exposição trará conteúdos digitais sobre a trajetória de Portinari e a adesivação de paredes e túneis da estação, bem como das composições dos trens, com obras do pintor.

Grupo CCR firma parceria com Projeto Portinari Foto: Luciano Avanço/Instituto CCR

“Portinari é um artista brasileiro de estatura mundial. A presença de sua obra em locais tão simbólicos como a sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, é um testemunho desta grandeza”, afirma Miguel Setas, CEO do Grupo CCR.

”Ver as obras de meu pai, Candido Portinari, na Estação Higienópolis será um testemunho emocionante da preservação e democratização da arte brasileira”, diz João Candido Portinari, diretor-geral do Projeto Portinari e único filho do pintor.