Cansados de virar meme: livro mostra como gatos podem domesticar seus donos

Os gatos ainda vão tomar o poder. Cansados de serem chamados de ‘fofos’ ou de virar meme, os felinos querem agora mandar nos seus respectivos donos.

Em agosto chega às livrarias, pela Editora Sextante, Como Domesticar Seu Humano, um livro bem-humorado sobre a relação dos felinos e seus donos. A obra é escrita pela italiana Barbara Capponi e explora a personalidade única dos animais através do ponto de vista deles, vivendo a difícil tarefa de conviver com um humano de estimação.

Com ilustrações divertidas, o gato que narra dá dicas, por exemplo, de como seduzir um dono ideal e dominar todo o território da casa para viver confortavelmente alimentando seus prazeres felinos.

Obra trata com humor a relação dos gastos com seus donos Foto: EFE / JEFFREY ARGUEDAS

Leia trechos:

”Uma técnica que funciona bem no corpo a corpo é ronronar. Por algum motivo, talvez ligado à frequência sonora, os humanos vão à loucura. Quando vocês ronronam, eles ficam felizes e orgulhosos. O fato de saber que nós estamos contentes na companhia deles aumenta sua satisfação e, muitas vezes, um sentimento humano bastante frágil chamado autoestima.”

“O nível seguinte de charminho exige que se chegue à altura do focinho do primata, subindo em um apoio adequado, e repita a manobra já descrita. Dessa vez, porém, em vez de se enroscar nas patas dele, vocês devem se esfregar no torso, nos braços e no focinho da criatura. É assim que vocês vão ficar pela primeira vez focinho com focinho: um momento de confiança recíproca, crucial para o processo de domesticação.”